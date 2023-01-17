Хлынов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлынова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлынова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлынова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлынова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно