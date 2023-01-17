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Хлынов Павел Иванович

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Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынова Виктор Павлович

Мать ребёнка: Хлынова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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