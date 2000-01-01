Хлынова (Хлынова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хлынов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хлынов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно