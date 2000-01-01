Хлынова (Хлынова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Хлынова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хлынов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынова Виктор Павлович

Отец ребёнка: Хлынов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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