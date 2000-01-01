Трефилова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1733 по 1734
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1733 по 1734
Отец: Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1765 по 1766
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Трефилов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Трефилов Егор