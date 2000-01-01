Трефилова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1733 по 1734

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1733 по 1734

Отец: Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1765 по 1766

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Трефилов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Трефилов Егор

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