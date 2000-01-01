Трефилов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1720 по 1721

Дата смерти

29.11.1799

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1720 по 1721

Отец: Трефилов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
С 1765 по 1766

Сын: Трефилов Василий

Мать ребёнка: Трефилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Трефилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Трефилова Татьяна

Смерть
29.11.1799
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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