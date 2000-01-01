Трефилов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1720 по 1721
Дата смерти29.11.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1720 по 1721
Отец: Трефилов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
С 1765 по 1766
Сын: Трефилов Василий
Мать ребёнка: Трефилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Трефилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Трефилова Татьяна
Смерть
29.11.1799
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия