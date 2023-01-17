Маханёк (Абражевич) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.10.1933
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933
Отец: Абражевич Владимир
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Дементьева Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Маханёк Леонид Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Маханёк Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Маханёк Леонид Иванович
Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно