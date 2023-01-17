Маханёк (Абражевич) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаханёк (Абражевич) Нина Владимировна

Маханёк (Абражевич) Нина Владимировна

avatar

Место рождения

Митино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

22.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933

Отец: Абражевич Владимир

Мать: Калмыкова Лидия Григорьевна

Митино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Дементьева Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Маханёк Леонид Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Маханёк Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Маханёк Леонид Иванович

Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маханёк Леонид Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close