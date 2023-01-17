Маханёк Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения22.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927
Отец: Маханёк Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Дементьева Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Маханёк Нина Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Маханёк Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Маханёк Нина Владимировна
Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно