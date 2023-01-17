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Маханёк Леонид Иванович

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Место рождения

Быхов, Быховский район, Могилёвская область

Дата рождения

22.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927

Отец: Маханёк Иван

Мать: не указана

Быхов, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Дементьева Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Маханёк Нина Владимировна

Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Маханёк Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Маханёк Нина Владимировна

Дедовск, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маханёк Нина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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