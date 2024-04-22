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Голубков Иван Максимович

Место рождения

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Максим

Мать: не указана

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Голубков Пётр Иванович

Мать ребёнка: ?

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.1919

Сын: Голубков Николай Иванович

Мать ребёнка: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
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