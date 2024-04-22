Голубков Иван Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Максим
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.10.1919
Сын: Голубков Николай Иванович
Мать ребёнка: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна
Смерть
Неизвестно