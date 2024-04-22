Голубкова (Евтеева) Наталья Ii Жена Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евтеев Александр
Мать: Евтеева Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1919
Сын: Голубков Николай Иванович
Отец ребёнка: Голубков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Голубков Иван Максимович
Смерть
Неизвестно