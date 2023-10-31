Михельсон Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михельсон Николай Алексеевич

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Место рождения

деревня Кочержино Невельский район Псковская область

Дата рождения

10.12.1919

Дата смерти

07.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Кочержино Невельский район Псковская область
Рождение ребёнка
18.04.1954

Дочь: Лебедь Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Михельсон Полина Ивановна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
07.12.1985
Николаев, Миколаївська область
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