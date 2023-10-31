Михельсон Николай Алексеевич
Место рождениядеревня Кочержино Невельский район Псковская область
Дата рождения10.12.1919
Дата смерти07.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919
деревня Кочержино Невельский район Псковская область
Рождение ребёнка
18.04.1954
Дочь: Лебедь Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Михельсон Полина Ивановна
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
07.12.1985
Николаев, Миколаївська область