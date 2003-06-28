Ахтямова (Саитбурханова) Зулейха
Место рожденияШаймуратово, Башкирия
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти28.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтямов Хамит
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
16.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гафаров Минислам
Смерть
28.06.2003
Похороны
Неизвестно