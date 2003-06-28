Ахтямова (Саитбурханова) Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямова (Саитбурханова) Зулейха

Место рождения

Шаймуратово, Башкирия

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

28.06.2003

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: Саитбурханов Нуриахмет

Мать: Саитбурханова (Ашимова) Миннизиган

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Хамит

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
16.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гафаров Минислам

Смерть
28.06.2003
Похороны
Неизвестно

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