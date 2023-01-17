Лазоренко Харитина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазоренко Харитина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

23.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лазоренко Михаил Лукич

Отец ребёнка: Лазоренко Лука Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазоренко Лука Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Лукинична

Отец ребёнка: Лазоренко Лука Ильич

Смерть
23.03.1917
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: натурально
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