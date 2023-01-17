Лазоренко Харитина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти23.03.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Лазоренко Лука Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазоренко Лука Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Лукинична
Отец ребёнка: Лазоренко Лука Ильич
Смерть
23.03.1917
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: натурально