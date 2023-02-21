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Лазоренко Михаил Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Лазоренко Лука Ильич

Мать: Лазоренко Харитина Матвеевна

Бракосочетание
16.04.1914

Жена: Лазоренко Нина Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Лазоренко Нина Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.02.1918

Сын: Лазоренко Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Лазоренко Нина Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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