Лазоренко Михаил Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Лазоренко Лука Ильич
Бракосочетание
16.04.1914
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Лазоренко Нина Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1918
Сын: Лазоренко Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Лазоренко Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно