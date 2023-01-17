Бойцов Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов Василий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1945

Дочь: Бойцова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Бойцова Евдокия Ивановна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1947

Сын: Бойцов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Бойцова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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