Бойцов Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1945
Дочь: Бойцова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Бойцова Евдокия Ивановна
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1947
Сын: Бойцов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Бойцова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно