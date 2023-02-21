Бойцова (Столярова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1945
Дочь: Бойцова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Бойцов Василий Игнатьевич
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1947
Сын: Бойцов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Бойцов Василий Игнатьевич