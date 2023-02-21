Бойцова (Столярова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова (Столярова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1945

Дочь: Бойцова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Бойцов Василий Игнатьевич

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1947

Сын: Бойцов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Бойцов Василий Игнатьевич

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