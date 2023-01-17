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Матрона Васильевна

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
26.05.1760

Муж: Александр Гавриилович

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772

Сын: Яков Александрович

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Александр Гавриилович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1781
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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