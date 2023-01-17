Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1781
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1760
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яков Александрович
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Александр Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781