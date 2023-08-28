Березина Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Дарья Алексеевна

Место рождения

Нижняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Алексей Федорович

Мать: Татьяна Семеновна

Нижняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич

Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Березин Савелий Сергеевич

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Березин Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Березин Ерофей Сергеевич

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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