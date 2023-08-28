Березина Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Алексей Федорович
Мать: Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич
Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Березин Савелий Сергеевич
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)