Листова Ксенья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Листов Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Листова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно