Листова Ксенья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛистова Ксенья Антоновна

Листова Ксенья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Листов Трифан Васильевич

Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Листов Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Листов Родион Васильевич

Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Листова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Листов Василий Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листов Василий Тарасович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close