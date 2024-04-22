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Листов Василий Тарасович

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Листов Тарас Артемьевич

Мать: не указана

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Листов Трифан Васильевич

Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Листов Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Листов Родион Васильевич

Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Листова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Листова Ксенья Антоновна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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