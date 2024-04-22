Листов Василий Тарасович
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Листов Тарас Артемьевич
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Листов Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Листова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Листова Ксенья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Листова Ксенья Антоновна
Смерть
Неизвестно