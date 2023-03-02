Кивокурцев Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кивокурцев Николай Петрович
Мать ребёнка: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна
Бракосочетание
26.01.1903
Супруг(-а): Петр Петрович Кивокурцев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Кивокурцева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна