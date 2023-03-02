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Кивокурцев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кивокурцев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кивокурцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна

Супруг(-а): Петр Петрович Кивокурцев
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Кивокурцева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна

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