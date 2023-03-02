Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кивокурцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Кивокурцев Петр Петрович
Бракосочетание
26.01.1903
Супруг(-а): Петр Петрович Кивокурцев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кивокурцев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кивокурцев Петр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
врач, художница по фарфору