Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивокурцева (Зограф) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879

Отец: Зограф (zograf) Николай Георгиевич

Мать: Зограф Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кивокурцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Кивокурцев Петр Петрович

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Кивокурцев Петр Петрович

Супруг(-а): Петр Петрович Кивокурцев
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кивокурцев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кивокурцев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Кивокурцев Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
врач, художница по фарфору
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