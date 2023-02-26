Платошин Дмитрий
Место рожденияд.Холопово Перемышльского уезда
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Платошин Дмитрий
Мать: Платошина Варвара
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1924
Сын: Платошин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Платошина Ирина
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1930
Сын: Платошин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Платошина Ирина
д.Холопово Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платошина Ирина
д.Холопово Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платошина Ирина
Смерть
1943