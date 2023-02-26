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Платошин Дмитрий

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Место рождения

д.Холопово Перемышльского уезда

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Платошин Дмитрий

Мать: Платошина Варвара

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1924

Сын: Платошин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Платошина Ирина

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1930

Сын: Платошин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Платошина Ирина

д.Холопово Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платошина Ирина

д.Холопово Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платошина Ирина

Смерть
1943
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