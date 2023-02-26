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Платошин Дмитрий

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Место рождения

д.Холопово Перемышльского уезда

Дата рождения

1866

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Платошин Яков

Мать: Платошина Ирина

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1901

Сын: Платошин Дмитрий

Мать ребёнка: Платошина Варвара

д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Никитина Анна

Мать ребёнка: Платошина Варвара

Смерть
1945
д.Холопово Бабынинского р-на Калужской обл.
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