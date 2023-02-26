Платошин Дмитрий
Место рожденияд.Холопово Перемышльского уезда
Дата рождения1866
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Платошин Яков
Мать: Платошина Ирина
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1901
Сын: Платошин Дмитрий
Мать ребёнка: Платошина Варвара
д.Холопово Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Никитина Анна
Мать ребёнка: Платошина Варвара
Смерть
1945
д.Холопово Бабынинского р-на Калужской обл.