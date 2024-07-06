Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна
Место рождения
Дата рождения01.04.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнина Милания Ивановна
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнина Алексей Иванович
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Роберт Иванович
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнина Забродина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Просвирнин Иван
Смерть
Неизвестно