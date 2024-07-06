Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна 01.04.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна

Место рождения

Оксино, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

01.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Оксино, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнина Милания Ивановна

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнина Алексей Иванович

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Роберт Иванович

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнина Забродина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Просвирнин Иван

Смерть
Неизвестно

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