Просвирнин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПросвирнин Иван

Просвирнин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнина Милания Ивановна

Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнина Алексей Иванович

Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Роберт Иванович

Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнина Забродина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна

Смерть
Неизвестно

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