Просвирнин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнина Милания Ивановна
Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнина Алексей Иванович
Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Роберт Иванович
Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнина Забродина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Просвирнина Сумарокова Мавра Никоновна
Смерть
Неизвестно