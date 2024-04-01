Панов Андрей Отст. Драгун Вологодского Драгунского Полку Кр. Петропавловской — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Андрей Отст. Драгун Вологодского Драгунского Полку Кр. Петропавловской

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

09.11.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Афанасий

Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Возм. Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Панов Иван Крепости Св. Петра Драгунский Сын Андреев

Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Саушкина (Панова) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина

Смерть
09.11.1766
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
36 лет
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Панова) Степанида Андреева

Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина

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