Панов Андрей Отст. Драгун Вологодского Драгунского Полку Кр. Петропавловской
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти09.11.1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Афанасий
Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Саушкина (Панова) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина
Смерть
09.11.1766
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
36 лет
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Панова) Степанида Андреева
Мать ребёнка: Панова Возм. Агафья Никитина