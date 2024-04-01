Панов Иван Крепости Св. Петра Драгунский Сын Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Панова Афимья Суминской Волости, Д. Сумных? Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Панова Афимья Суминской Волости, Д. Сумных? Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно