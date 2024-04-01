Панов Иван Крепости Св. Петра Драгунский Сын Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Иван Крепости Св. Петра Драгунский Сын Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Панов Андрей Отст. Драгун Вологодского Драгунского Полку Кр. Петропавловской

Мать: Панова Возм. Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Панова Афимья Суминской Волости, Д. Сумных? Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Панов Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Панова Афимья Суминской Волости, Д. Сумных? Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Афимья Суминской Волости, Д. Сумных? Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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