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Верещагин Сергей Васильевич

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

04.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1877

Отец: Верещагин Василий Алексеевич

Мать: Верещагина Христина Тихонова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1895

Жена: Верещагина Евдокия Кузнецова

Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Верещагин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1901

Сын: Верещагин Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1903

Дочь: Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1906

Сын: Верещагин Вов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Верещагин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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