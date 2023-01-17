Верещагин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1877
Бракосочетание
30.10.1895
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Верещагин Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова
Рождение ребёнка
02.10.1901
Сын: Верещагин Филипп Сергеевич
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова
Рождение ребёнка
23.12.1903
Дочь: Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова
Рождение ребёнка
21.04.1906
Сын: Верещагин Вов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова
Рождение ребёнка
01.06.1908
Сын: Верещагин Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Кузнецова
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно