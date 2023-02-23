Верещагина Евдокия Кузнецова
Место рожденияДеревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1895
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Верещагин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
02.10.1901
Сын: Верещагин Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1903
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1906
Сын: Верещагин Вов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1908
Сын: Верещагин Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно