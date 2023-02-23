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Верещагина Евдокия Кузнецова

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Место рождения

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1895

Муж: Верещагин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Верещагин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1901

Сын: Верещагин Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1903

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1906

Сын: Верещагин Вов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Верещагин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Васильевич

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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