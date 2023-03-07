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Верещагина Христина Тихонова

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тихонов Филипп

Мать: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.07.1874

Муж: Верещагин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.10.1875

Сын: Верещагин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1877

Сын: Верещагин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1880

Дочь: Малеева Анна Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1882

Сын: Верещагин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1883

Дочь: Соснина Феоктиста Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1886

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1889

Дочь: Бирюкова Ирина Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1892

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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