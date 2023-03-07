Верещагина Христина Тихонова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тихонов Филипп
Мать: ?
Бракосочетание
08.07.1874
Рождение ребёнка
21.10.1875
Сын: Верещагин Яков Васильевич
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1877
Сын: Верещагин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1880
Дочь: Малеева Анна Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1882
Сын: Верещагин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.11.1883
Дочь: Соснина Феоктиста Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1886
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.1889
Дочь: Бирюкова Ирина Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1892
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно