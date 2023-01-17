Бунакова (Сычева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Сычева) Евдокия

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Бунаков Сава

Отец ребёнка: Бунаков Демид

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Росохина Федосья

Отец ребёнка: Бунаков Демид

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бунаков Игнатий

Отец ребёнка: Бунаков Демид

Рождение ребёнка
1748

Сын: Бунаков Осип

Отец ребёнка: Бунаков Демид

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Бунаков Демид

Смерть
Неизвестно
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