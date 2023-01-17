Бунакова (Сычева) Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Бунаков Сава
Отец ребёнка: Бунаков Демид
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Росохина Федосья
Отец ребёнка: Бунаков Демид
Рождение ребёнка
1747
Сын: Бунаков Игнатий
Отец ребёнка: Бунаков Демид
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бунаков Осип
Отец ребёнка: Бунаков Демид
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Бунаков Демид
Смерть
Неизвестно