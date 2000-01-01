Бунаков Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Демид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Бунаков Фотий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Бунаков Сава

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Росохина Федосья

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бунаков Игнатий

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия

Рождение ребёнка
1748

Сын: Бунаков Осип

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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