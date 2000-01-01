Бунаков Демид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Бунаков Фотий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Бунаков Сава
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Росохина Федосья
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия
Рождение ребёнка
1747
Сын: Бунаков Игнатий
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бунаков Осип
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия
Смерть
Неизвестно