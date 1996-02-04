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Басков Александр Иванович

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

04.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: Басков Иван Алексеевич

Мать: Баскова (Милоситова) Мария Герасимовна

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова (Попова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1955

Дочь: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Баскова (Попова) Лидия Николаевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1959

Дочь: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Баскова (Попова) Лидия Николаевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1960

Дочь: Никонова (Баскова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Баскова (Попова) Лидия Николаевна

Шулма, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.02.1996

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