Басков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти04.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1955
Дочь: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Баскова (Попова) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.1959
Дочь: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Баскова (Попова) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1960
Дочь: Никонова (Баскова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Баскова (Попова) Лидия Николаевна
Шулма, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.02.1996