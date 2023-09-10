Поттер Ирмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.199
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.199
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1925
Сын: Поттер Морган
Отец ребёнка: Поттер Карлос
Рождение ребёнка
08.04.1927
Сын: Поттер Флимонт
Отец ребёнка: Поттер Карлос
Рождение ребёнка
03.03.1935
Дочь: Поттер Ферида
Отец ребёнка: Блэк Альфард