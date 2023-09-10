Поттер Ирмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер Ирмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.199

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.199

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1925

Сын: Поттер Морган

Отец ребёнка: Поттер Карлос

Рождение ребёнка
08.04.1927

Сын: Поттер Флимонт

Отец ребёнка: Поттер Карлос

Рождение ребёнка
03.03.1935

Дочь: Поттер Ферида

Отец ребёнка: Блэк Альфард

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