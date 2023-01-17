Талдыкина Афанасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Афанасия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.12.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Талдыкина Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Талдыкина Прасковья Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Талдыкина Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Либерг Наталья Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Талдыкин Никита Абрамович

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Абрам Арсеньевич

Смерть
26.12.1903 ст.
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