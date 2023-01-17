Талдыкина Афанасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти26.12.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Талдыкина Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Талдыкина Прасковья Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Талдыкина Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Либерг Наталья Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Талдыкин Никита Абрамович
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1903 ст.