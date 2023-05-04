Калашникова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашников Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Калашников Фёдор Васильевич
Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Фёдор Васильевич