Калашникова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашников Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Калашников Фёдор Васильевич

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Фёдор Васильевич

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