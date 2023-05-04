Калашников Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашников Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Калашникова Наталья Александровна

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Наталья Александровна

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