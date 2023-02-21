Плескуньина Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлескуньина Евдокия Васильева

Плескуньина Евдокия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Плескуньин Илья Прокопиев

Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Прокопиева

Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плескуньин Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1857

Сын: Плескуньин Яков Прокопиев

Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close