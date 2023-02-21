Плескуньина Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плескуньин Илья Прокопиев
Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Прокопиева
Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плескуньин Иван Прокопиев
Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров
Рождение ребёнка
18.10.1857
Сын: Плескуньин Яков Прокопиев
Отец ребёнка: Плескуньин Прокопий Петров
Смерть
Неизвестно