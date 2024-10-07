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Губанов Николай Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.10.1883

Дата смерти

02.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883

Отец: Губанов Василий Георгиевич

Мать: Губанова (Клюкина) Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.11.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909

Жена: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: (Губанова) Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Губанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Губанов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.11.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
04.11.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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