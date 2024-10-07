Губанов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1883
Дата смерти02.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.11.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: (Губанова) Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Губанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1914
Сын: Губанов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Слепухина (Кузнецова) Анастасия Васильевна
Смерть
02.11.1915
Похороны
04.11.1915