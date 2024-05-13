Борзенкова Пелагея 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борзенкова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзенков Сергей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Борзенкова) Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Борзенков Сергей Яковлевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Борзенков Игнат Сергеевич

Отец ребёнка: Борзенков Сергей Яковлевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Борзенков Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Борзенков Сергей Яковлевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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