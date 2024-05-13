Борзенков Сергей Яковлевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борзенков Сергей Яковлевич

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Борзенков Яков Михайлович

Мать: Борзенкова (Клюквина) Ефросиния Васильевна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзенкова Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Борзенкова) Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Борзенкова Пелагея

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Борзенков Игнат Сергеевич

Мать ребёнка: Борзенкова Пелагея

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Борзенков Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Борзенкова Пелагея

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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