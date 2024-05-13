Борзенков Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзенкова Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Борзенкова) Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Борзенкова Пелагея
Рождение ребёнка
1819
Сын: Борзенков Игнат Сергеевич
Мать ребёнка: Борзенкова Пелагея
Рождение ребёнка
1828
Сын: Борзенков Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Борзенкова Пелагея
Смерть
Неизвестно