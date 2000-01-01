Алексей ноу Поляков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Полякова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Полякова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Полякова Вера Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селькина-Полякова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Вера Трофимовна