Полякова Вера Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей ноу Поляков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селькина-Полякова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков