Полякова Вера Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Вера Трофимовна

Полякова Вера Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей ноу Поляков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селькина-Полякова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей ноу Поляков

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