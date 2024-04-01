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Хавров Трофим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Хавров Петр Антониев

Мать: Хаврова Евдокия Феодорова

Бракосочетание
20.01.1917

Жена: Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
10.05.1918

Дочь: (Хаврова) Клавдия Трофимова

Мать ребёнка: Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
04.04.1921

Дочь: (Хаврова) Лидия Трофимовна

Мать ребёнка: Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
18.12.1922

Жена: Хаврова (Седова) Евдокия Ii Жена Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1923

Дочь: (Хаврова) Галина Трофимовна

Мать ребёнка: Хаврова (Седова) Евдокия Ii Жена Григорьевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
12.02.1930

Жена: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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