Хавров Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Хавров Петр Антониев
Бракосочетание
20.01.1917
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: (Хаврова) Клавдия Трофимова
Мать ребёнка: Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
04.04.1921
Дочь: (Хаврова) Лидия Трофимовна
Мать ребёнка: Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева
Бракосочетание
18.12.1922
Рождение ребёнка
01.11.1923
Дочь: (Хаврова) Галина Трофимовна
Мать ребёнка: Хаврова (Седова) Евдокия Ii Жена Григорьевна
Бракосочетание
12.02.1930
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно