Коваленко (Ванда) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Ванда) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1969

Отец: Ванда Павел Иванович

Мать: Ванда Лида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Коваленко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Коваленко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Алексей

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