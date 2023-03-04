Коваленко (Ванда) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1969
Отец: Ванда Павел Иванович
Мать: Ванда Лида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Коваленко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Коваленко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Алексей