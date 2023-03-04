Коваленко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленко Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленко Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Ирина Павловна

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