Коваленко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленко Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленко Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Ирина Павловна