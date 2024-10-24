Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Василий Елисеевич
Мать: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Петр Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Владимир Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Дометий Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
До 1860