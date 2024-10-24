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Никита Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Василий Елисеевич

Мать: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Петр Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Дельки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Владимир Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Дельки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Дометий Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Дельки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860

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