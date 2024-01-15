Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Петр Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Дельки
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Владимир Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Дельки
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Дометий Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Дельки
Смерть
Неизвестно