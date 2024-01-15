Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Петр Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Дельки
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Владимир Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Дельки
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Дометий Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Дельки
Смерть
Неизвестно
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