Бегинин Владимир Прокофьевич 08.02.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бегинин Владимир Прокофьевич

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

08.02.1941

Дата смерти

10.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941

Отец: Бегинин Прокофий Ассонович

Мать: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Крещение
Неизвестно
Воспреемники: Иван Ассонович Бегинин (родной брат отца)
Смерть
10.06.1998
г.Москва
Похороны
Неизвестно
Бутово

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