Бегинин Владимир Прокофьевич
Место рожденияг.Москва
Дата рождения08.02.1941
Дата смерти10.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941
г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Крещение
Неизвестно
Воспреемники: Иван Ассонович Бегинин (родной брат отца)
Смерть
10.06.1998
г.Москва
Похороны
Неизвестно
Бутово