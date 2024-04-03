Бегинин Прокофий Ассонович
Место рождениясело Колыбельское Раненбургский уезд Рязанская губерния
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо ?.11.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1912
Отец: Бегинин Ассон Родионович
Мать: не указана
село Колыбельское Раненбургский уезд Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Бегинин Сын Или Дочь
Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Бегинин Сын Или Дочь
Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Бегинин Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна
г.Москва
Рождение ребёнка
29.01.1944
г.Москва
Рождение ребёнка
21.01.1949
г.Москва
Рождение ребёнка
29.07.1952
г.Москва
Рождение ребёнка
06.02.1957
г.Москва
Рождение ребёнка
12.09.1959
Сын: Бегинин Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна
г.Москва
Смерть
Около ?.11.1962
Рождение ребёнка
15.05.1963
Дочь: Андреева(Бегинина) (Бегинина) Нина Прокофьевна
Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна
г.Москва