Бегинин Прокофий Ассонович Около 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБегинин Прокофий Ассонович

Бегинин Прокофий Ассонович

Место рождения

село Колыбельское Раненбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около ?.11.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1941 г.р.
До 1941 г.р.
До 1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Бегинин Ассон Родионович

Мать: не указана

село Колыбельское Раненбургский уезд Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Бегинин Сын Или Дочь

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Бегинин Сын Или Дочь

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Бегинин Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Рождение ребёнка
29.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Рождение ребёнка
21.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Рождение ребёнка
29.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Рождение ребёнка
06.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Бегинин Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва
Смерть
Около ?.11.1962
Рождение ребёнка
15.05.1963

Дочь: Андреева(Бегинина) (Бегинина) Нина Прокофьевна

Мать ребёнка: Бегинина(Дронова) (Дронова) Елизавета Ивановна

г.Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.