Уланова (Сорокина) Харитина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Сорокина) Харитина Петровна

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1772

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Сорокин Пётр Семёнович

Мать: ?

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ордина Анна Саввична

Отец ребёнка: Уланов Савва Севастьянович

д. Володинская, Лешуковщина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Савва Севастьянович

д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
До 1772
д. Володинская, Лешуковщина
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