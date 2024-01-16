Уланова (Сорокина) Харитина Петровна
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Сорокин Пётр Семёнович
Мать: ?
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ордина Анна Саввична
Отец ребёнка: Уланов Савва Севастьянович
д. Володинская, Лешуковщина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
До 1772
д. Володинская, Лешуковщина